إنفوجراف.. المبتعثون سلاح الأزهر لنشر التسامح حول العالم

جدة - نرمين السيد - ويبلغ عدد المبعوثين للأزهر نحو 710 لما يقرب من 60 دولة، فيما يشرف مجمع البحوث الإسلامية على ملف المبتعثين لمختلف الدول سنويا.

ويجرى الأزهر الشريف، مسابقات للابتعاث لاختيار النماذج الأجدر بتمثيل مصر والأزهر، حيث يكون الاختيار من بين مدرسى الأزهر الشريف ووعاظه.

وتقدم لاختبارات المرحلة الأولى هذا العام نحو 8 ‏آلاف باحث ومعلم وشيخ، فيما وصل 1.700 متقدم للمرحلة النهائية "المقابلة الشخصية".

وقبل الابتعاث يتم عقد اختبارات تحريرية وشفوية ثم مقابلات شخصية، بالإضافة إلى عقد دورات تخصصية وفكرية للتأكيد على احترام القوانين فى كل دولة.

وترتكز الدورات على تفنيد الشبهات التى تستغلها جماعات التكفير والإرهاب، حيث يسعى المبتعثون لتصحيح الأفكار المغلوطة ونشر التسامح والتعايش السلمى.