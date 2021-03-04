وزارة الموارد البشرية السعودية تفتتح ملحقيتها العمالية بمصر

جاء ذلك خلال استقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم بجامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلى، فى مكتبه اليوم بالسفارة، الملحق العمالى المعين فيصل بن مطلق العتيبى.
وقال السفير أسامة نقلى، فى تصريح صحفى أن افتتاح الملحقية ياتى فى إطار العلاقات المتنامية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وخدمة القطاع العمالى وتسهيل إجراءاتهم من واقع كبر حجمها فى المملكة.
يشار إلى أن الملحقية العمالية فى جمهورية مصر ستناط بها عدة مهام منها: تمثيل المملكة فى المواضيع ذات الصلة بشؤون العمل، والتوعية والتثقيف للعمالة المرشحة للعمل عن السياسات والأنظمة المعمول بها فى المملكة.
وسيسهم الملحق العمالى فى تعزيز التنسيق مع الجهات النظيرة فى مجالات العمل، علاوة على ذلك ستقوم الملحقية العمالية بالمشاركة فى تحسين وتطوير آليات منظومة التوظيف والاستقدام.
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