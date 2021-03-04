وأوضح في تصريح لـ " دوت الخليج " أن القانون الجديد اعطي ميزة للبطاقة الخدمات المتكاملة ، لم يعطي من قبل في قانون خاص بذوي الإعاقة ، ومنها الجمع بين معاشين ، إعفاء السيارات المجهزة طبيعا من الجمارك ، الإسكان والمواصلات .
وأكد أن كل دعم ستقدمه الدولة لذوي الإعاقة سيكون من خلال هذه البطاقة ، ولكن البطئ في إصدار البطاقات لذوي الإعاقة ليجعلنا نحن كذوي الإعاقة نسأل متى سيظل هناك تقاعص من وزارة التضامن ووزارة الصحة ، وهما المعنيين بهذه البطاقة ، في إصدار البطاقة بصورة مستمرة حتي يصل حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الي مستحقيها.
كما طالب عمرو وزارة التضامن الأجتماعي بالاهتمام الشديد بملف ذوي الإعاقة ، خاصة إن هناك الكثير حتى الآن لم يحصل على مستحقاته من الوزارة منذ سنوات .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقوقي : بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الإعاقة جاءت لتنفيذ القانون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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