تعيش فى مصر وتباع مخلية.. احذروا صفات سمك القراض عند الشراء

كشف الدكتور صلاح حجازي خبير الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة، عن أهم المواصفات التى تميز سمك القراض "الأرنب " حتى يتجنبها المواطنين والتى تعيش سمكة الأرنب في البحرين الأحمر والمتوسط في قاع البحر.

وأضاف "حجازى" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه قد يسبب سمها في الوفاة في خلال 6 إلى 8 ساعات فالسم الموجود في السمكة هو سم «تيترودوتوكسي» وليس له مصل للشفاء حتى الآن.

وأشار "خبير الاستزراع السمكى" أنه أطلق عليها هذا الاسم لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب، كما أنها تملك غددًا عالية السمية تشكل خطرا على حياة من يتناولها، مضيفا أتها تُسمى أحيانًا أخرى بـ ”النفيخة” وذلك لأنها تقوم بنفخ نفسها إذا شعرت بخطر كالصيد.

ووصف سمك القراض بكونها رمادية اللون وذات عيون كبيرة داكنة، وطولها يصل إلى 53 سم بعد النمو، كما تتميز بزعانفها القوية.

وشنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط؛ حملات على أسواق بيع اللحوم والأسماك بجميع أحياء المحافظة التي أسفرت عن ضبط ما يقرب من 300 كيلوجرام من أسماك القراض السامة خلال بيعها بسوق الحضرة القبلية.

وأهابت مديرية الطب البيطري بالمواطنين توخي الحذر وعدم شراء أو تناول مثل هذه الأسماك حرصا على سلامتهم.