صور .. بدء تلقى كبار السن لقاح كورونا فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فعاليات اليوم الأول لتلقى لقاح فيروس كورونا بمركز رعاية طفل سوهاج شرق بحضور عدد من قيادات المديرية ومدير الإدارة الصحية بسوهاج.





وأعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الخميس، عن بدء تلقى لقاح فيروس كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بمركز رعاية طفل شرق سوهاج، والتطعيم اختيارى أى يمكن للمواطن الرجوع عن تناوله. وأوضحت حامد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم المقر والتأكيد على لبس الكمامات الطبية، وعمل التجهيزات اللازمة لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص التابع لوزارة الصحة والسكان ويتكون الفريق الطبى من 20 طبيبًا و4 صيادلة 23 تمريض، وأضافت حامد أن المستهدف هم 50 مواطن من مستحقى جرعة اللقاح خلال المرحلة الأولى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا على ضرورة تقديم تقرير طبى من مستشفى حكومى بحالة متلقى اللقاح.

يذكر أن لقاح "كوفيد19" آمن وفعال بنسبة 86٪؜ فى الوقاية من الفيروس، و99٪؜ فى إنتاج الأجسام المضادة و100٪؜ فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة ولحجز اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg للمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن: 15335

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