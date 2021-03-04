الداخلية تنعي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب  

ببالغ الحزن والأسى نعت وزارة الداخلية الفريق كمال أحمد عامر - رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.. راجين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بمغفرته ورحمته.

كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بجمهورية مصر العربية.

ونعى الرئيس، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، النائب اللواء كمال عامر الذي وافته المنية، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 78 عامًا، قائلا: "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".

وأضاف: "كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

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