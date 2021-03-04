فيديوجراف.. عين الصيرة مسرح مكشوف ونافورات عائمة وجزيرة للنباتات

ويقام مشروع تطوير البحيرة على مساحة 63 فدانا، حيث بلغت نسبة الأعمال المنفذة 95%، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح المشروع خلال شهر من الآن.
ويتضمن المشروع محطة معالجة لمياه البحيرة، و3 بوابات ومداخل للمشروع، بالإضافة إلى مناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة، وأيضا 4 حمامات عامة لخدمة رواد المشروع.
ويضم المشروع أيضا 5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، وممشى سياحى حول البحيرة بطول 2.500م، بالإضافة إلى منطقة مطاعم وجزيرة استوائية وسط البحيرة، وأيضا مسرح مكشوف ومناطق خضراء وبرجولات خشبية.
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