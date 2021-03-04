فيديوجراف.. عين الصيرة مسرح مكشوف ونافورات عائمة وجزيرة للنباتات

جدة - نرمين السيد - تستمر الدولة المصرية فى خططها لتطوير القاهرة التاريخية، ومنها بحيرة عين الصيرة بمنطقة الفسطاط فى مصر القديمة، لتتحول إلى مزار سياحى يزين وجه مصر القديمة، ويكتب شهادة ميلاد جديدة للمنطقة.





ويقام مشروع تطوير البحيرة على مساحة ‏63 فدانا، حيث بلغت نسبة الأعمال المنفذة 95%، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح المشروع خلال شهر من الآن.

ويتضمن المشروع محطة معالجة لمياه البحيرة، و3 بوابات ومداخل للمشروع، بالإضافة إلى مناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة، وأيضا 4 حمامات عامة لخدمة رواد المشروع.

ويضم المشروع أيضا 5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، وممشى سياحى حول البحيرة بطول 2.500م، بالإضافة إلى منطقة مطاعم وجزيرة استوائية وسط البحيرة، وأيضا مسرح مكشوف ومناطق خضراء وبرجولات خشبية.