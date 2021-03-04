عاجل.. هزة أرضية تضرب الجيزة بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر

جدة - نرمين السيد - سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، مساء اليوم الخميس، هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر على مسافة 20 كم، جنوب الجيزة.



جدة - نرمين السيد - سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، مساء اليوم الخميس، هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر على مسافة 20 كم، جنوب الجيزة. وصرح جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، بأن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت الهزة الأرضية فى تمام الساعة 6:19 دقيقة.

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