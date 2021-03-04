جدة - نرمين السيد - وأدى الطلاب امتحان القرآن الكريم والمواد الشرعية اليوم الخميس 4 مارس، فيما يؤدون المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس، واللغة العربية 9 مارس 2021. ويوضح الإنفوجراف التالى طريقة توزيع الدرجات وتقسيم الأسئلة فى امتحان الإعدادية الأزهرية: ويضم امتحان المواد الثقافية 4 أسئلة، بواقع سؤال لكل مادة بـ20 درجة، كما يشمل امتحان المواد الشرعية 4 أسئلة أيضا، لكن تختلف الدرجات من مادة لأخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. توزيع الدرجات وتقسيم الأسئلة فى امتحان الإعدادية الأزهرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.