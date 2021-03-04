بطريرك الكاثوليك ناعيا اللواء كمال عامر: رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء

وجاء فى نص البيان: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية وبالأصالة عن نفسى، ننعى وفاة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والذى توفى بعد مسيرة حافلة بالتفانى والعطاء، ونطلب من الرب القدير أن يمنح أهل المتوفى الصبر والسلوان".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر اليوم قرارا بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بالجمهورية.
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