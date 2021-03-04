إعادة فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان إعادة فتح باب الاشتراك والتجديد فى مشروع العلاج .
جاء قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير اليوم لمناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى ، وسيتم فتح باب من الاحد ٧ مارس الى الاحد ١٤ مارس .
ويعقد مجلس نقابة الصحفيين ، اجتماعه الأخير لمناقشة استعدادات عقد الجمعية العمومية المقرر انعقادها غدا الجمعة وانتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب و٦ اعضاء .
ويتضمن اجتماع اليوم مناقشة واعتماد الميزانية والتقرير الختامى ونتيجة لجنة المشتغلين .
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