إيهاب الطاهر : الامتحان الموحد للفريق الصحي يحمي المهنة من الدخلاء

أشاد الدكتور إيهاب الطاهر ، أمين عام نقابة الأطباء، بمطالبة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، بضرورة أن يطبق الامتحان الموحد على أعضاء الفريق الصحي كافة وليس الأطباء فقط.

وأوضح الطاهر ، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج ، أن الفريق الصحي يتعامل بشكل يومي مع أرواح المواطنين ، وبالتالي غير مسموح بوجود أخطاء نهائيا ، مشيرا إلى ضرورة العمل على رفع كفاءة كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة حتى يواكب التطورات التي تحدث في مجال الطب أولا بأول.

وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أن الامتحان الموحد يعتبر وسيلة لحماية وتطوير مهنة الطب، واستبعاد غير القادرين على مزاولة المهنة، مطالبا بضرورة العمل على حل كافة المشكلات التي واجهت الأطباء خلال الامتحان الماضي من تعطل السيستم الخاص بالامتحان وعدم تسجيل الدرجات وغيرها، حتى يتم ذلك بسهولة.