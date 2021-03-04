تشيلسي يفوز بالشوط الأول في قمة الجولة 29 أمام ليفربول (فيديو وصور)

تأخر ليفربول أمام ضيفه تشيلسي بهدف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب «آنفيلد»، في قمة منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» بالموسم الكروى الجارى 2020-2021. وتواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول في مواجهة الليلة.

أحرز ماسون ماونت هدف تشيلسي في الدقيقة 42 من تسديدة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وألغى حكم اللقاء هدفا لفريق تشيلسي في الدقيقة 23 عن طريق الألماني تيمو فيرنر، بعد العودة لتقنية الفيديو التي أشارت على وجود تسلل على اللاعب.

وكانت أخطر فرص ليفربول في الشوط الأول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 28، بعد أن تلقى تمريرة ساحرة من محمد صلاح، إلا أن السنغالي سدد كرة ضعيفة في يد ميندي حارس البلوز.

ويحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 26 جولة من المسابقة، برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد البلوز في المركز السادس برصيد 44 نقطة. ويغيب عن ليفربول عدد كبير من اللاعبين في مواجهة اليوم، أبرزهم الهولندي فيرجيل فان دايك، جو جوميز، جويل ماتيب، والقائد جوردان هندرسون.

ولا يملك ليفربول أي بدائل سوى تحقيق الفوز فى مواجهة تشيلسي الصعبة، من أجل الحفاظ على آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبى لضمان المشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويسعى النجم المصرى محمد صلاح هداف البريميرليج، لزيادة سجله التهديفى أمام فريقه السابق تشيلسي، حيث شارك الفرعون فى 14 مباراة سابقة بمسيرته الاحترافية خلال السنوات الماضية ضد البلوز.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل 5 أهداف كما صنع هدفين آخرين، كما قاد فريقه نحو تحقيق 7 انتصارات بالإضافة إلى تعادلين فيما خسر نجم المنتخب الوطنى 5 مباريات ضد تشيلسي في جميع المسابقات.ليفربول ضد تشيلسي:



ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر-أرنولد - فابينيو - كاباك - روبرتسون

خط الوسط: فينالدوم - جونز - تياجو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - فيرمينوتشيلسي

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: جيمس ريس - كريستينسين - روديجر - أزبيلكويتا

خط الوسط: كانتي - جورجينيو - بن تشيلويل

خط الهجوم: زياش - ماونت - فيرنر

جونز يمر من أزبيلكويتا وكانتي

صراع في منتصف الملعب

هدف ملغي لفيرنر