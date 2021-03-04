كريم مصباح: الامتحان الموحد غير منطقي وعلينا تغيير الهدف منه

أكد الدكتور كريم مصباح، عضو النقابة العامة للأطباء عن شمال الصعيد، أهمية وضع امتحان موحد لمزاولة مهنة الطب في مختلف دول العالم خاصة التي تعتمد على جذب الأطباء إليها، مشيرًا إلى أن هذه التراخيص تهدف لاختبار هؤلاء الأطباء قبل مزاولتهم المهنة.
وأوضح " مصباح"، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الدولة لا تحبذ أن تجرى هذا الاختبار خاصة على الأطباء حديثي التخرج، قائلا: "مصر دولة لا تجذب الأطباء من خارجها بل أن هناك العديد من الأطباء المهاجرين للعمل بالخارج لذلك لا يحبذ إجراء امتحان لحديثي التخرج من الأطباء".
وأضاف عضو نقابة الأطباء عن شمال الصعيد، أن هؤلاء الأطباء تخرجوا من جامعات مصرية بعد أن أتموا الدراسة والامتحانات الدورية، قائلا: "لا يوجد منطق يخليني امتحن دكاترة أنا اللي معلمهم الا لو كان عندي خلل في التعليم بكليات الطب".
وأشار إلى ضرورة جعل الامتحان الموحد لتوحيد المعايير الخاصة بالتخصصات على حسب الاحتياج إليها، موضحا أن معايير كليات الطب بمختلف الجامعات المصرية مختلفة ونسب النجاح في الجامعات غير بعضها، وهذا الامتحان الموحد يكون الغرض منه تقليل الفروق بين الجامعات.
وقال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، إن لجنة الصحة السابقة والبرلمان السابق عدلا قانون مزاولة مهنة الطب، بحيث يكون هناك امتحان موحد لمزاولة مهنة الطب، وبالفعل تم منذ أسبوعين .
وأشار "حاتم" إلى إعلان وزيرة الصحة عن وجود امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول على رخصة مزاولة المهنة خطوة جيدة.
وطالب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق بضرورة أن يطبق هذا الامتحان على كل الفريق الصحي وليس الأطباء فقط لأنه في كل دول العالم نجد أن رخصة مزاولة المهنة تجدد من 3 إلى 5 سنوات ويحدث نوع من التقييم أو الامتحان.
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