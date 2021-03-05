محافظ الجيزة ناعيا كمال عامر: تفانى وأخلص فى العديد من المناصب التى تولاها

جدة - نرمين السيد - وتقدم أحمد راشد محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ الجيزة أن اللواء كمال عامر كان أحد الرجال المخلصين لهذا الوطن، والذى تفانى وأخلص فى العديد من المناصب التى تولاها ومثالا يحتذى به فى العمل والجدية.

واختتم البيان: "اللهم ارحم الفقيد الغالى وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر اليوم قرارا بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بالجمهورية.