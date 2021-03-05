موجز السوشيال ميديا: محمد هنيدي يوجه رسالة لصناع مسلسل اللعبة.. والجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

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فريق عمل جامد.. محمد هنيدي يوجه رسالة لصناع مسلسل اللعبة

أبدى الفنان محمد هنيدي، إعجابه الشديد بمسلسل اللعبة ٢ ليفل الوحش للفنان هشام ماجد وشيكو والذي حقق نجاحات كبيرة خلال عرضه على منصة شاهد.



ونشر محمد هنيدي عبر استوري بحسابه بإنستجرام، صورة لبوستر المسلسل، ووجه رسالة لهشام ماجد وشيكو قائلا: "دايما مكسرين الدنيا انتم وفريق العمل الجامد جدا".

قريبا ..روبي تشوق متابعيها ل كليب واحده جديدة



روجت الفنانة روبي متابعيها لكليه الجديد واحدة جديدة والتي تستعرض من خلال القصص الملهمة في حياة السيدات والتحديات التي تواجههن.



ونشرت روبي صورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من كواليس تصوير الكليب وعلقت قائلة" واحده جديدة " قريبًا #حته_تانيه

العب برجولة.. الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العب_برجوله_الاهلي_للبطوله دعما للنادي الأهلي في مباراة السبت القادم أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي " ‏مباراه الفوز بها قرار ولا يوجد مجال للاختيار مواجهه فيتا كلوب تحتاج لاداء رجولى ولعب بروح الاهلى من اجل تامين المشوار الى الادوار المقبلة فى البطوله رسالة جمهور الاهلى للاعبيه واضحه ومفهومه

#العب_برجوله_الاهلى_للبطولة"

استنوا الجزء الثالث .. شيكو يشكر صناع عمل مسلسل اللعبة

علق الفنان هشام محمد الشهير ب شيكو، على نجاح مسلسله الكوميدي، اللعبة ٢ ليفل الوحش وتحقيق مشاهدات عاليه على منصة شاهد .



وكتب شيكو عبر صفحتة بفيس بوك قائلا "الحمد لله ربنا كرمنا اوي في اللعبة الجزء التاني...مش عارف حاجة غير فعلا الحمد لله عايز اشكر كل الناس بجد من اول المنتج اخويا المتفائل امير شوقي و المخرج السهل الممتنع وش السعد اخويا معتز التوني وفريقه.