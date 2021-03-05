مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. الحبس سنة وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة من زوّج بنت أو ولد أقل من 18 سنة

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محمد سياف - ابو ظبي - أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021، والذي تم إحالته لمجلس النواب، وبدوره قام المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس الشعب بإحالة القانون إلى لجنة مشتركة من الشؤون التشريعية والدستورية والتضامن لدراسة القانون. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2021 ويقوم القانون الذي أحالتة الحكومة لمجلس النواب بتنظيم أحكام الطلاق والزواج والولاية على المال، بل إنه خصص باباً كاملاً للخطوبة وفسخ الخطوبة والشبكة، كما تطرق القانون لزواج الزوج بزوجة ثانية، وعدد من القضايا الأخرى والتي كان أبرزها النفقة وحضانة الأطفال.

كما نصت المادة رقم 189 من كما نصت المادة رقم 189 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على أنه يعاقب بالحبس مدة أقلها سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه ولا تقل عن 50 ألف جنيه، كل من شارك أو زوّج بنت “طفل” لم يبلغ سن الـ18 سنة من عمره ساعة الزواج. اقرأ أيضاً: كما أن المأذون الذي عقد زواج طفل أقل من 18 سنة يتممعاقبته بالعزل من وظيفته وعدم سقوط الجريمة بمضي المدة، كما أن الزوج والمأذون الذي يخالف أحكام القانون الجديد يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ولا تقل عن 20 ألف جني كل من زوّج أو خالف نص الفقرة المذكورة.

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