وزير الخارجية ينعى كمال عامر: قامة وطنية كبيرة قدمت الكثير لخدمة مصر

جدة - نرمين السيد - نعى وزير الخارجية سامح شكرى قامة وطنية كبيرة قدّمت الكثير لخدمة مصر فى العديد من المواقع، وهو الفريق فخرى كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.





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