بعد انتشار الشائعات .. اعرف ضوابط النجاح فى الشهادة الإعدادية هذا العام

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، أنه لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسى الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى.
وأوضحت، أن الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول أو حصل على 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى المادة عليه التقدم لامتحان تكميلى، ويعد هذا الامتحان شرطا أساسيا للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى فى المواد التى تسببت فى ذلك.
وأشارت إلى أنه يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التى سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسى الثانى فقط، ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.
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