10 مهلكات.. وزارة الصحة تحذر من السمنة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن 10 أمراض تصيبك بسبب السمنة، ونصحت الوزارة المواطنين على تناول طعام صحي وممارسة الرياضة بانتظام لتحمي نفسك من السمنة ومضاعفاتها. وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة. وأوضحت الوزارة الـ10 أمراض كالتالي:- السكر من النوع الثاني ارتفاع ضغط الدم اضطرابات دهون الدم امراض القلب و الشرايين بعض انواع السرطان جلطات المخ حصوات المرارة التهاب المفاصل والامها التهاب البنكرياس الكبد الدهني الذي يؤدي الي التهابات ثم الي تليف في الكبد

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