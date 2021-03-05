جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ضوء جهود وزارة الطيران المدنى بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة السياحية والجوية الى المقاصد المصرية وتأكيدا على التزام المطارات المصرية بتعليمات السفر الصحى الآمن. وفى أجواء يسودها البهجة والسرور قامت إدارة المطار بإستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال لأول رحله طيران قادمة من مطار فيلنوس إلى مدينة الغردقة أحد المناطق السياحية المصرية الهامة ، حيث قامت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتقديم الخدمة الأرضية والمناولة للطائرة، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود و تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المتبعة. الجدير بالذكر أن شركة الطيران اللتوانية ستقوم بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار الغردقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات الطيران اللتوانية بعد توقفها بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.