بـ200 جنيه.. وزيرة الصحة: لقاح كورونا آمن وسجلنا 170 ألف مواطن

قالت وزيرة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس كورونا «آمن وفعال»، و الأعراض الجانبية بسيطة وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والصداع والقيء أو احمرار موضع التطعيم ولا داعى للخوف، مشيرة إلى أنه كلما زاد عدد الأفراد المطعمين بـ«لقاح فيروس كورونا»، ساهم ذلك في الحد من انتشار العدوى.
أعلنت وزيرة الصحة والسكان،الدكتورة هاله زايد، أن أعداد الفئات المسجلة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، حوالي 170 ألف مواطن من خلال الموقع الاكتروني، بالرابط، https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home
وأوضحت زايد، إن أسعار لقاحات كورونا ستكون بمقابل مادي رمزي سعر الجرعة فيه 100 جنيه، للجرعتين 200 جنيه، مؤكدة أن لقاح فيروس كورونا سيوفر بالمجان للأطقم الطبية في كافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك غير القادرين وسيتكفل بهم صندوق «تحيا مصر». والذي سيتم تحديدهم من خلال برنامج تكافل وكرامة.
وأكدت أن هناك فئات ممنوعة من الحصول على اللقاحات بسبب التجارب السريرية التي لم تجر عليها وهم الأطفال حتى سن الـ18 عامًا، وكذلك السيدات الحوامل والمرضعات.
وأفادت وزارة الصحة والسكان، أنها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين، ويأتي ذلك في إطار دورها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
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