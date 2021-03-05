



نشر موقع دوت الخليج الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

10 مهلكات.. وزارة الصحة تحذر من السمنة





بـ200 جنيه.. وزيرة الصحة: لقاح كورونا آمن وسجلنا 170 ألف مواطن





آمن.. كيف يعمل لقاح فيروس كورونا المستجد





تصل الي مليون جنيه.. الصحة: غرامة تصدير أو استيراد الـ"بلازما"





رئيس فاسكيرا: تعلن تفاصيل الموافقه المستنيرة واقرار لقاح كورونا وكارت المتابعة..صور





جنازات كل ساعة.. دولة جديدة تتصدر مصابي ووفيات كورونا





تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح لانتهاء قصة الفرعون مع ليفربول





تعرفا على شابين بالفيس بوك.. الأمن يكشف مكان فتاتين الدقهلية المختفيتين





طائرة مجهولة تقصف شاحنة سودانية على الحدود مع ليبيا





شريف إكرامي بصحبة رمضان صبحي والسعيد.. الأشخاص الحقيقيون نادرون



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا ..10 مهلكات.. وزارة الصحة تحذر من السمنة.. بـ200 جنيه.. لقاح كورونا آمن وسجلنا 170 ألف مواطن.. تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح لانتهاء قصة الفرعون مع ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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