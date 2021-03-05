 التموين تضبط 7 منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى : خطر على القلب

جدة - نرمين السيد - أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن القطاع قد قام بعدد كبير من الحملات على المصانع بالأسواق الأيام الماضية، لضبط أى تلاعب أو غش تجارى بالأسواق.





وأعلنت وزارة التموين، فى بيان لها، أن القطاع ضبط أكثر من 7 أطنان منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمحافظة كفر الشيخ.

وأفاد التقرير المعروض على وزير التموين والتجارة الداخلية من القطاع ومن رئيس الادارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية، أن المضبوطات تتسبب بأمراض ضارة بصحة المواطنين مثل تصلب الشرايين وأمراض أخرى بالقلب، خاصة دهون الألبان بعد الاستعاضة عنها بزيوت نباتية وهو ما يعد غشا تجاريا بالسلع الغذائية المعروضة للمواطن، وهذا ما كان يقوم به المصنع.

وأكد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضبط كميات كبيرة من الأسماك والدواجن ومصنعات اللحوم بمنطقة البساتين مجهولة المصدر، كما تم ضبط مصنع لتصنيع المعسل يستخدم عسلا أسود غير صالح للاستهلاك الآدمى بمنطقة الهرم بكمية تصل إلى طن ونصف الطن معسل وعسل أسود، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأيس كريم والجبن مجهولة المصدر بالقاهرة الجديدة، وضبط 55 طن ملح طعام منتهى الصلاحية بالبدرشين بمحافظة الجيزة.

وقال القطاع، إنه تم تحويل هذه الضبطيات إلى النيابة العامة للتحقيق، إضافة إلى مصادرة كل هذه المضبوطات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.