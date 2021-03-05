الإنتاج الحربى والعربية للتصنيع تتعاونان لتنفيذ مستلزمات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، لبحث الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وخلال الاجتماع، تم بحث تعزيز سبل التعاون لتوريد وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية.

وأشار المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية فى الوقت الحالي، كما تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والإعتماد على المنتج المحلى فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري.

ولفت وزير الدولة للانتاج الحربي إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الإعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة والتى تمتد لكل مناحى الحياة والخدمات الأساسية فى القرى المصرية.

وأوضح المهندس محمد أحمد مرسى أنه فى إطار المبادرة تنسق وزارة الإنتاج الحربى مع الهيئة العربية للتصنيع بتشكيل لجنة مركزية مشتركة داخل الوزارة تكون مسئولة عن تدبير شراء جميع الإحتياجات والمستلزمات المطلوبة للمراكز التى تدخل فى إطار المبادرة الرئاسية بنظام الشراء المركزى الموحد لسهولة الحصول على أفضل الأسعار من الشركات.

وأضاف مرسى، أن ذلك يأتى بعد التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المقررة فى هذا الشأن، مضيفًا أنه من ضمن المستلزمات والمدخلات التى سيتم العمل على توفيرها فى إطار المبادرة (معدات محطات الصرف الصحي، الكابلات الكهربائية، نظم الرى الحديث، لوازم تبطين الترع والمصارف، والعديد من المستلزمات الأخرى).

من جانبه أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الإعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع، فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن هناك تضافر جهود كافة أجهزة الدولة للإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأوضح التراس أن مبادرة حياة كريمة تعد مشروعًا تنمويًا غير مسبوق فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وسوف يغير الحياة فى الريف المصرى ، لافتًا إلى أن المبادرة تتم على مرحلتين وتستهدف توطين وتشجيع الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي.

وأضاف أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى لتنفيذ عمليات شراء مركزى مجمع للإحتياجات من أجل توريد كافة المهمات طبقاً لما يجرى تنفيذه على الأرض ، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومى الهام.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن حجم المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الدولة المصرية حالياً غير مسبوق، ويجب على الصناعة المصرية أن تستفيد من هذه الفرصة، وأن توفر جميع المهام والمسلتزمات الخاصة بتلك المشروعات، من أجل الإرتقاء بجودة وكفاءة المنتجات المصرية، وتمكّينها من منافسة المنتجات المستوردة.