التعليم العالى: 860 مليون جنيه تكلفة مشروعات جامعة بورسعيد

جدة - نرمين السيد - استعرضت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة بورسعيد.





وأشار التقرير، وفقا لبيان صحفى، إلى أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفى التعليمى الجامعى لكلية الطب، التى ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، وإنشاء مبنى إدارى وتعليمى لكلية التجارة، واستكمال المرحلة الثانية من المبنى الإدارى بكلية العلوم، كما سيتم تطوير ورفع كفاءة أحد المعامل بكلية الهندسة، ورفع كفاءة مبانى كلية طب، وإنشاء مبنى لكلية التربية للطفولة، وإنشاء مبنى تعليمى لكلية حقوق، بالإضافة إلى رفع كفاءة المكتبة وقاعة الدراسات العليا بكلية التربية.

وأوضح التقرير، أن المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا فى جامعة بورسعيد تبلغ تكلفتها نحو 860 مليون جنيه.

وأشادت الوزارة، بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة بورسعيد، مؤكدة على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها.

وأكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير الشامل لمنظومة التعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

