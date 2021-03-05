أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على البلاد غدا، السبت، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 30 درجة، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والساحلية.
ويكون الطقس دافئ على القاهرة والوجه البحري نهارا، شديد البرودة ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة.
ويبقى الطقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويبقى الطقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد خلال ساعات النهار حار على محافظات الجنوب، ويكون شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 12.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحرارة تصل لـ 30 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.