الحرارة تصل لـ 30 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على البلاد غدا، السبت، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 30 درجة، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والساحلية.

ويكون الطقس دافئ على القاهرة والوجه البحري نهارا، شديد البرودة ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويبقى الطقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد خلال ساعات النهار حار على محافظات الجنوب، ويكون شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 12.