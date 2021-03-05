القوى العاملة: تعيين 266 شابًا .. منهم 9 من ذوى القدرات في البحر الأحمر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 266 شابًا، منهم 9 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 430 شابا ، فضلًا عن توفير 25 فرصة عمل .
وقال الوزير: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 186 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم صرف منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، حي تم الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 937 عاملًا ، بواقع 468 ألفًا و 500 جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل من المسجلين .
تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال فبراير الماضي قامت المديرية بإصدار 3 تراخيص لأجانب ، وتجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة .
وأشار عبد الراضى إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 385 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 72 محضرًا ، وعمل ندوتان توعية .
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 113 منشآت ، وأسفر عن تحرير 25 محضرًا سلامة وصحة مهنية ، وعمل 3 ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 64 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأضاف أن المديرية تلقت 49 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 16 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه شكوتين ، وتبقى 18 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .
وفى مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء المنازل بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في المحافظة ، وجاري التجهيز للدورات التدريبية الثانية بالوحدة .
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