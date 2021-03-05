جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، الانتهاء من تنفيذ خطوط نقل كهرباء جهد 66 ك.ف بإجمالى أطوال 23.5 كم لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة، باستخدام أبراج single pole و"هاى ماست أحادى" لأول مرة بمدينة السادات.





وأوضح المهندس علاء منيع، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخط الرابط بين محطة المحولات الصناعية ومحطة المطورين بطول 3.5 كيلو متر، وخط الربط بين محطة الحى المتميز ومحطة المطورين بطول 20 كليو مترًا. فيما أشار المهندس إبراهيم الطاهر، مدير عام الكهرباء، إلى أنه لم يتم استخدام الأبراج الهيكلية المعتاد إنشاؤها فى خطوط نقل الكهرباء إلا عند نقاط البداية والنهاية ومناطق تقاطعات الطرق، وتم إستخدام الأعمدة الأحادية تماشيًا مع رؤية الدولة فى تطوير كافة القطاعات والخدمات، لافتًا إلى أن مميزات تلك الأبراج توفير المساحات الأرضية وأقيمت تلك الخطوط على طرق رئيسية تخدم المنطقة السكنية والمنطقة الصناعية، كما أنها تضيف مظهرا جماليًا وحضاريًا فى سابقة هى الأولى من نوعها فى طرق نقل الكهرباء فى المدينة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهاز «السادات»: تنفيذ خطوط نقل كهرباء بأطوال 23.5 كم لتغذية المدينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.