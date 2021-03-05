البابا تواضروس ينعى الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار

جدة - نرمين السيد - وقالت الكنيسة فى بيان لها، إنها تعلن لاحقًا ترتيبات صلاة تجنيزه. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية بنى مزار وللشمامسة والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس ولجميع أبنائه شعب بنى مزار فى نياحة نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف الإيبارشية، طالبًا لنفسه الوديعة البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع صفوف الوكلاء الأمناء فى مجد السماء.

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