الأنبا رافايل ينعى أسقف بنى مزار

جدة - نرمين السيد - نعى الأنبا رافايل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، الأنبا أثناسيوس، أسقف بنى مزار، الذى وافته المنية اليوم الجمعة.



جدة - نرمين السيد - نعى الأنبا رافايل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، الأنبا أثناسيوس، أسقف بنى مزار، الذى وافته المنية اليوم الجمعة. وقال فى نعيه: "نودع للسماء ملاكا وديعا، أحببناه بكل قلوبنا، نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار، الرب ينيح نفسه، ويعزى الكنيسة، والإيبارشية، وكل ابنائه الروحيين".

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