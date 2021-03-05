الإنجيلية تنعى كمال عامر: نموذج مشرف من أبناء مصر المخلصين

جدة - نرمين السيد - نعت رئاسةُ الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، اللواء كمال عامر، والذى أصدر الرئيس السيسى قرارا بترقيته إلى رتبة فريق فخرى"،رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذى وافته المنية أمس الخميس.





وقال بيان الطائفة: فقدنا نموذجًا مشرفًا من أبناء مصر المخلصين، الذى خدم البلاد بوطنية وتفانٍ. وتابع البيان: خالص العزاءِ لذويه، وندعو اللهَ أن يتغمَّدَه بواسعِ رحمتِه.

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