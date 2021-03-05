محافظ البحر الأحمر: لم أر النوم طوال الليل حتى إنقاذ الـ 11 صيادا

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، أن عينيه لم تر النوم طوال الليل حتى تمكنت الجهات المعينة من إنقاذ 11 فرد على متن مركب صيد اسمها "نعمت الله" ورقمها 44.497، بعد تلقى استغاثة منهم تفيد بشحوط المركب بجزيرة الجيثوم شرق الجونة بحوالى 3 ميل بحرى.





وأوضح المحافظ، فى بيان صحفى، أنه تابع بنفسه على مدار الساعة جهود عملية الإنقاذ، حيث حرص على الاطمئنان على طاقم المركب، وأجرى العديد من الاتصالات الهاتفية بهم لطمأنتهم. كما أجرى المحافظ العديد من الاتصالات، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع الموقف بمنتهى السرعة والحرفية، وتمت عملية إنقاذ المواطنين من الموت بنجاح، رغم العديد من الصعوبات التى واجهة العملية أبرزها ارتفاع أمواج البحر، وسرعة وشدة الرياح، بخلاف وجود مشكلة أخرى فى تشغيل المركب بسبب التفاف شباك الصيد حول موتور مركب الصيد.

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