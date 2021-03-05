الأنبا أثناسيوس.. الأسقف الهادئ

جدة - نرمين السيد - وقد ولد فى 27 أبريل 1948، بأوسيم، فى الجيزة، وكان يسمى إدوار عدلى نسيم، حصل على دبلوم فنى صحى، وعمل مفتش أغذية بالزقازيق، ثم ذهب إلى دير العذراء مريم السريان بوادى النطرون فى 7 أبريل 1975، ورسم راهبا فى 3 مايو 1975.
نال القسيسية فى 3 يناير 1978، والقمصية فى 24 أغسطس 1980، وخدم خارج الدير فى بنى سويف - أمريكا فى كاليفورنيا California (من عام 1980-1989) - أستراليا 1989.
ثم خدم فى سكرتارية قداسة البابا شنودة الثالث، ورسم أسقفًا فى 9 سبتمبر 2001.
فى عهد البابا شنوده الثالث كان عضوا فى لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع - لجنة العلاقات الكنسية - الخدمة لجنة الطقوس - لجنة الرعاية.
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