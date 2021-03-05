الاستغاثات الطبية: الاستجابة لـ532 حالة ورصد 114 منشورا كاذبا خلال فبراير

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجُهود المبذولة خلال شهر فبراير الماضى، من جانب لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.





وثمن رئيس الوزراء الجهود التى تقوم بها اللجنة الطبية فى التعامل الحاسم والسريع مع استغاثات المواطنين فى الجوانب الصحية، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة، ويعزز مساعى الدولة فى الوصول إلى المواطن عبر مختلف قنوات التواصل.

وأكد الدكتور حسام المصرى، أن لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس رصدت واستجابت خلال شهر فبراير الماضى، لـ 532 حالة تم الوصول إليها عبر الصحف، والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين، مشيراً إلى أنه تم صدور 57 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، و 8 قرارات خاصة بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، كما تم إجراء 264 عملية جراحية، وتركيب أطراف صناعية، وأجهزة تعويضية لـ 23 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد الدكتور حسام المصرى، أن اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء قامت بفحص جميع الحالات التى تم رصدها ومناظرتهم، إذا لزم الأمر، وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة وتقديم الخدمة التشخيصية والعلاجية للحالات وفقًا للبروتوكولات العلاجية وبحسب ما تراه اللجنة، حيث تسعى اللجنة الطبية العليا دائمًا إلى رفع المعاناة عن المرضى ووصول الخدمة إلى مستحقيها فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور حسام المصرى، أن اللجنة نجحت كذلك فى توفير أدوية لإجمالى 70 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، إلى جانب توفير الإجراءات الطبية لـ 6 حالات من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، مضيفاً أنه تم أيضا رصد 114 منشورا كاذبا على صفحات التواصل الاجتماعى والتعامل معها قانونياً.

