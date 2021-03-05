توافد الصحفيين على مقر النقابة للتسجيل بالجمعية العمومية.. صور

توافد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على مقر النقابة بشارع عبد الخالق ثروت للمشاركة والتسجيل في كشوف الحضور.

واستعدت نقابة الصحفيين لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية بالمواد المطهرة والتعقيم ضد فيروس كورونا.

ووفرت النقابة كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات على أبوابها استعدادا لاستقبال الوافدين للتسجيل فى كشوف الجمعية العمومية

واجتمعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، على مقعد النقيب، و6 أعضاء من مجلس النقابة، بالمرشحين، حيث اتفق الجميع على ضرورة سلامة الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية من وباء "كورونا".

وتقرر إجراء الانتخابات مبني النقابة، بدلا من شارع عبد الخالق ثروت "محيط المبنى"، وتحت إشراف قضائي كامل "اقتراع وفرز"، وتنبأ الجميع بعدم إكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية التي جرى الدعوة إليها اليوم الجمعة ٥ مارس.

واتفق الجميع خلال الاجتماع أيضا على أن تعقد الانتخابات في حال عدم اكتمال النصاب القانوني ١٩ مارس الجاري بحضور على الأقل قرابة ٢٥٠٠ عضو بالجمعية العمومية، بالإضافة إلى أنه جاري تحديد مكان الفرز داخل المبنى.

وأكد المجتمعون تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة "كورونا"، وستكون الدعاية بأدوات الحماية "كمامات وكحول"، كما ستكون كل الاقتراحات التي تخرج عن إطار القانون مرفوضة تمامًا.