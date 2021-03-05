الحكومة: استجبنا لـ 532 استغاثة طبية عبر السوشيال ميديا والإعلام خلال فبراير

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجُهود المبذولة خلال شهر فبراير الماضي، من جانب لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وثمن رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها اللجنة الطبية في التعامل الحاسم والسريع مع إستغاثات المواطنين في الجوانب الصحية، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة، ويعزز مساعي الدولة في الوصول إلى المواطن عبر مختلف قنوات التواصل.

وأكد حسام المصري، أن لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس رصدت واستجابت خلال شهر فبراير الماضي، لـ 532 حالة تم الوصول إليها عبر الصحف، والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم صدور 57 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، و 8 قرارات خاصة بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، كما تم إجراء 264 عملية جراحية، وتركيب أطراف صناعية، وأجهزة تعويضية لـ 23 حالة من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأكد حسام المصري، أن اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء قامت بفحص جميع الحالات التي تم رصدها ومناظرتهم، إذا لزم الأمر، وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة وتقديم الخدمة التشخيصية والعلاجية للحالات وفقًا للبروتوكولات العلاجية وبحسب ماتراه اللجنة، حيث تسعى اللجنة الطبية العليا دائمًا إلى رفع المعاناة عن المرضى ووصول الخدمة إلى مستحقيها في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف حسام المصري، أن اللجنة نجحت كذلك في توفير أدوية لإجمالي 70 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، إلى جانب توفير الإجراءات الطبية لـ 6 حالات من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، مضيفًا أنه تم أيضًا رصد 114 منشورا كاذبا على صفحات التواصل الإجتماعي والتعامل معها قانونيًا.