تفوق دراسى وتميز أخلاقى.. قصة «عبدالله» أول معيد من دار رعاية بالشرقية

جدة - نرمين السيد - احتفت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف محمد كمال الدين الحجاجى، وكيل وزارة التضامن بالشرقية، بأحد أبنائها من نزلاء دار رعاية "المدينة المنورة" بمدنة العاشر من رمضان، والذى أصبح أول مُعيد من أبناء دور الرعاية فى تاريخ المديرية.





وعبر الشاب "عبد الله شكرى" 22 سنة، والذى أصبح أول معيد من دور الرعاية بالشرقية، عن بالغ سعادته باحتفاء المديرية، مؤكدًا أن تفوقه لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتاج جهد وكد وتعب لسنوات.

وأوضح عبد الله، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه نشأ وسط عشرات الأطفال فى دار الرعاية، والتى لم يعرف سواها منذ رأى الدنيا، مشيدًا فى الوقت ذاته بالمعاملة الطيبة التى كان يتلقاها، قبل أن يؤكد على أنه كان من عشاق كرة القدم، ولما فشلت مساعيه فى الالتحاق بالنادى الإسماعيلى تفوق بعدها والتحق بكلية التربية الرياضية ليُحقق آماله وطموحاته، وأن الله رزقه التفوق وحصل على المركز الخامس على مستوى الكلية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ليتعين معيدًا بالكلية.

وأشار أول معيد من دار رعاية بالشرقية، إلى أن نظرة المجتمع يجب أن تتغير لإخوته فى الدار، منوهًا بأنه يتمنى أن يكون نموذجًا لهم، وأن يرى منهم من يتفوق ويكون نموذجا لغيره أيضًا.

وأكد عبد الله، على أن تعيينه معيدًا بالجامعة، قوبل بحفاوة بالغة من الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والذى هاتفه تليفونيًا فور علمه ببيان مديرية التضامن الاجتماعى، والذى أوضح أن عبدالله هو أو معيد من أبناء دور الرعاية.

وأبدى عبد الله، سعادته بحديث رئيس الجامعة، والذى عبر خلاله عن بالغ دعم الجامعة له ومساندته نحو المزيد من التفوق والحصول على درجات علمية جديدة.

من جانبه، يقول محمد كمال الدين الحجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إن المديرية تفتخر بتفوق عبد الله، وأنه بات نموذجا لكافة أبناء دور الرعاية، يهون على الجميع ما يلاقونه من تعب ومشقة من نظرات بعض الناس، مطالبًا الجميع بالوقوف خلف أبناء دور الرعاية ليكونوا نماذج ناجحة.

وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن هناك نماذج ناجحة كثيرة من أبناء دور الرعاية يستحقون فرصة للنجاح والتفوق، وأن "عبدالله" مجرد بداية لما تنوى المديرية فعله فى الفترة المقبلة، كعادتها، فى مساندة ودعم أبناء دور الرعاية دعمًا لا متناهى حتى التفوق.

فى سياق متصل، قال سيد عثمان، مدير الرعاية بدار المدينة المنورة، أن عبد الله منذ سنواته الأولى لم يكن مثيرًا للمشاكل أو مشاغبًا.

وأضاف عثمان، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن عبد الله نجح وتفوق بفعل إصراره، وأن هناك نماذج كثيرة جدًا فى مجالات عدة من أبناء الدار، ويمكن لمن يريد أن يراهم أن يزور الدار وفقًا لمواعيد وقواعد الزيارات.