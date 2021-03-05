محمد كمال مساعدا لرئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية.. وعويضة رئيسا لقطاع الأمن بالقابضة

أصدر الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف اللواء محمد كمال رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصرللطيران للعمل مساعدًا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية. كما أصدر رشدي كريا، قرارا بتكليف اللواء محمد عويضة رئيسا لقطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران .

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