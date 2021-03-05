ارتفاع الصادرات الزراعية و130 عاما على حديقة الحيوان.. تعرف على حصاد الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 28، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 26 فبراير الجاري وحتى 4 مارس، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وأشار الحصاد الأسبوعي للزراعة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة جهود تحقيق الأمن الغذائي، وذلك في إطار سلسلة اجتماعات بدأتها الحكومة لمناقشة وبحث سبل سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية

كما التقى رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث أشاد رئيس مجلس الوزراء بتوافر السلع والمنتجات المختلفة للمواطنين، وكذا زيادة كمية المحاصيل التي يتم تصديرها، كما أشاد بإحداث تقدم في عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها منظومة " كارت الفلاح".

وخلال هذا الاسبوع شهد وزير الزراعة توقيع بروتوكول تعاون للنهوض بمحصول قصب السكر في إطار البرنامج القومي للنهوض بالمحاصيل السكرية بين: مركز البحوث الزراعية، وهيئة تنمية الصعيد وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، كما استقبل السفير الياباني بالقاهرة "وكي مازاكي"؛ لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين

حيث أشار وزير الزراعة إلى أن الموالح المصرية تغزو حاليا الأسواق اليابانية وجاري مفاوضات حول تصدير العنب والرومان إلى اليابان وقد وعد السفير بدعم هذا الملف، كما استقبل ايضا "اندارش ايمر كوفاكش" سفير دولة المجر الجديد بالقاهرة، بعد تسلمه مهام عمله وبحث معه أفاق التعاون الزراعي بين البلدين.

وشهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين تنفيذًا للتكليفات الرئاسية ومبادرات الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها للصيادين

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، ومن جانب وزارة الزراعة الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثورة السمكية، وذلك في حضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ممثل عن صندوق تحيا مصر.

واعلنت الوزارة هذا الاسبوع، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي مليون طن منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث تمثلت أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم.

واحتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باليوم العالمي للحياة البرية، بحديقة الحيوان بالجيزة، حيث يتوافق الاحتفال هذا العام مع مرور 130 عاما على افتتاح الحديقة للجمهور، ونيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي افتتح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فعاليات الاحتفال، وبحضور الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان والحياه البرية وبعض قيادات وزارتي الزراعة والبيئة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن.

واعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وصول عدد الجرعات التي تم تحصين الماشية بها ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، الى حوالي 4.5 مليون جرعة، ضمن الحملة القومية للتحصين والتي بدأت على مستوى الجمهورية، يوم 6 فبراير الماضي، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، كما قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مد فترة الحملة أسبوعين إضافيين، كما أشاد بجهود الأطباء البيطريين لحماية الثروة الحيوانية.

كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات ورشة عمل دولية افتراضيا تحت عنوان: "دور وقاية النباتات في التنمية الزراعية المستدامة" وذلك خلال الفترة من 21-23 فبراير ٢٠٢١، حيث شارك بها 11 عالما من مصر ودول العالم في مجال وقاية النباتات منهم 9 علماء من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا والهند وذلك لتبادل الخبرات الدولية وإثراء فكر الباحثين باطلاعهم على الأطروحات العلمية الجديدة في مجال وقاية النباتات، كذلك تم اختتام الدورة التدريبية التي نظمها معهد بحوث الصحة الحيوانية تحت عنوان: "تشخيص أمراض الدواجن وأخذ العينات عن طريق التشريح." والتي عقدت في الفترة من 21 الى 25 فبراير 2021، ومع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حضر الدورة عشرون متدربًا من خريجي كلية الطب البيطري دفعة 2020.

واعلنت الوزارة تنفيذ (19) مدرسة حقلية، خلال الاسبوع الماضي، منهم: 8 مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والغربية والدقهلية والقليوبية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش،4 مدارس حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظات الدقهلية وبني سويف والمنيا وسوهاج، 4 مدارس حقلية لمحصول البصل بمحافظات بني سويف وسوهاج والغربية والدقهلية بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش، 3 مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات المنوفية والدقهلية والغربية.

وفي إطار الاستعداد لافتتاح معرض زهور الربيع رقم 88 الذي يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة خلال شهر مارس الجاري، قام الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بزيارة للحديقة ولقاء بعض العارضين ومتابعة الاستعداد لافتتاح المعرض، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

نظم مركز بحوث الصحراء ورشة عمل مجتمعية بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد للتعرف على أهم الممارسات الزراعية السليمة بالواحة والوقوف علي أهم تحديات التنمية الزراعية بها، ويقوم بهذه الأنشطة مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبتمويل من "gef"، كما قام وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ترأسه رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بزيارة الى محافظة الوادي الجديدة والمرور على محطة اعداد التقاوي بمدينة الخارجة و الوقوف على أهم المعوقات هناك.

وتم تشكيل لجنة لتقديم دراسة كاملة لخط الإنتاج لزيادة القدرة التشغيلية وعمل صيانة كاملة لوحدة التشغيل المتنقلة ، كما تم الاتفاق على إنشاء مظلات تخزين نظرا زيادة مساحات التعاقدات وزيادة الكميات المستلمة لكافة المحاصيل، وذلك في إطار متابعة تجهيز وإعداد وجودة التقاوي ، ‏كما توجها إلى شرق العوينات لمتابعة تجهيز وإعداد التقاوي والعمل على فتح منفذ بيع لنشر التقاوي المعتمدة المنتقاة عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف البيئية المتباينة .

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر فبراير حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 302 طن و75 كيلو لحوم، وتم تحرير 982 محضر بتلك المخالفات.