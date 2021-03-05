شيخ الأزهر: زيارة البابا فرنسيس للعراق تحمل رسالة سلام وتضامن

جدة - نرمين السيد - وأكد شيخ الأزهر فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "زيارة أخى البابا فرنسيس التاريخية والشجاعة للعراق العزيز تحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقى". وتابع: "أدعو الله له بالتوفيق، وأن تحقق هذه الرحلة الثمرات المأمولة على طريق الأخوة الإنسانية".

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