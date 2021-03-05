الأنبا مارتيروس يودع أسقف بنى مزار حبيب المساكين

جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا مارتيروس: "نياحا لروح مثلث الرحمات نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار وتوابعها، نقدم التعزيات لحضرة صاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثانى ولآباء المجمع المقدس ولشعب إيبارشية بنى مزار، فمنذ عام 1975م، أحفظ نيافة الأنبا أثناسيوس برهبانيته بدير السيدة العذراء مريم السريان واشتهر بالتواضع والمحبة".

وتابع: "لم يبق طويلا حتى استعان به مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث فى خدمة أقباط سان فرانسيسكو بأمريكا، ثم بسيدنى بأستراليا، يؤسس الكنائس، والخدمات الكثيرة، وكان نشيطا للحد الذى أعجب به قداسة البابا شنودة الثالث، فاختاره سكرتيرا خاصا ثم رسمه أسقفا على الإيبارشية المحبة للمسيح بنى مزار وتوابعها".

وأضاف: "بعد أن أشاد به حضرة صاحب النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر، عمل على استكمال المسيرة المجيدة للمطران الأنبا أثناسيوس السابق، فأسس الكنائس الجديدة والخدمات والمؤسسات والأديرة فى إيبارشيته واشتهر بحب الفقراء والمساكين ونشاطه الخدمى الكبير، رغم معاناته الكثيرة من الأمراض، وكان معلما وله غيرة على التعليم الكنسى، نياحا لروحه الطاهرة وعزاءً لشعب إيبارشيته ولكل أحبائه".