عاجل.. الإنجيلية تنعى أسقف بنى مزار: نصلى ليمنح الرب العزاء لمحبيه

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان اليوم، تقدم الدكتور القس أندريه زكى، بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتابع البيان: "نشكر الرب لأجل حياته وخدمته الجليلة، ونصلى ليمنح الرب العزاء لكل محبيه ولشعب إيبارشيته، ولكل شعب الكنيسة فى مصر".

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