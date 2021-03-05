جدة - نرمين السيد - وقال بيان رسمى للكنيسة: "تقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح الأنبا أثناسيوس أسقف إيبارشية بنى مزارفى الخامسة مساء اليوم بكنيسة القديس مارمرقس، مقر المطرانية ببنى مزار". وكلف قداسة البابا تواضروس الثانى، الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للمشاركة نيابة عنه فى صلوات التجنيز. وتقتصر المشاركة فى الصلاة على مجمع كهنة الإيبارشية وعدد محدود من الشمامسة، وفقًا لما أعلنته مطرانية بنى مزار لتجنب التجمعات، كإجراء احترازى نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صلاة جنازة الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار بدون حضور شعبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.