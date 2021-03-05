أخبار الطقس اليوم الجمعة.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

يشهد الطقس، اليوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً، بدرجات الحرارة، ويسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحياناً.
كما يسود طقساً معتدلاً على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارداً على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.
وعن درجات الحرارة، اليوم الجمعة، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.
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