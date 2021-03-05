داهمت أجهزة الأمن بالقاهرة مصنع لإنتاج وتجهيز المواد المخدرة داخل شقة سكنية بمدينة بدر ، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم)،بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الإتجار ، متخذين من الشقة سكنهم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها،وعثر بحوزتهم على (كمية من المواد المخدرة "أستروكس – فودو - كيتامين"- طبنجة صوت - 3طلقات لذات العيار - زجاجات بداخلها مخدر موضعى - زجاجات بداخلها أسيتون – كمية من التبغ الخام - ميزان حساس - 3 سلاح أبيض - مبلغ مالى).
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروع والأسلحة بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن يداهم مصنع مخدرات داخل شقة بمدينة بدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.