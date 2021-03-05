الأمن يداهم مصنع مخدرات داخل شقة بمدينة بدر

داهمت أجهزة الأمن بالقاهرة مصنع لإنتاج وتجهيز المواد المخدرة داخل شقة سكنية بمدينة بدر ، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم)،بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الإتجار ، متخذين من الشقة سكنهم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها،وعثر بحوزتهم على (كمية من المواد المخدرة "أستروكس – فودو - كيتامين"- طبنجة صوت - 3طلقات لذات العيار - زجاجات بداخلها مخدر موضعى - زجاجات بداخلها أسيتون – كمية من التبغ الخام - ميزان حساس - 3 سلاح أبيض - مبلغ مالى).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروع والأسلحة بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.