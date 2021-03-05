صور.. توافد كبير على نقابة الصحفيين للتسجيل فى الجمعية العمومية

جدة - نرمين السيد - شهدت نقابة الصحفيين توافد كبيرا اليوم الجمعة من أعضائها للتسجيل فى كشوف الجمعية العمومية إذ ينتخب الصحفيون اليوم، نقيبًا جديدًا و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفى.





ووافقت هيئة قضايا الدولة على الإشراف القضائى على انتخابات نقابة الصحفيين. وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا الزملاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة، فى العاشرة صباح اليوم الجمعة 5 مارس، وذلك إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970. وجدول الأعمال يتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى 15 مارس 2019، والتصديق على تقرير مجلس النقابة فى الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021

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