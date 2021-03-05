مجلس حكماء المسلمين: زيارة البابا فرنسيس لبغداد تضمد جراح الشعب العراقى

جدة - نرمين السيد - ‎قال مجلس حكماء المسلمين، إنه يتابع باهتمام تفاصيل زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى العراق، باعتبارها تمثل فرصة كبيرة لتعزيز السلام، وتبعث برسالة تضامن مع كل ضحايا العنف فى المنطقة والعالم.





وأضاف بيان الأمانة العامة للمجلس، أن زيارة قداسة البابا التاريخية تأتى لتضمد جراح الشعب العراقى بعد سنوات طويلة من الحروب والدمار، وتمنح العراق والمنطقة الأمل فى غد أفضل قائم على التسامح وقبول الآخر، كما أن حرص قداسته على أن تشمل زيارته مناطق وهيئات عراقية متنوعة، يعكس إيمانه بروح الأخوة الإنسانية، ويعد دعوة للتلاقى على المشتركات الإنسانية وإعلاء مبدأ المواطنة التى تساوى بين الجميع، بعيدًا عن دعوات الكراهية والتقسيم والاحتراب.

وأشار البيان إلى أن زيارات قداسة البابا فرنسيس المتعددة إلى العالم الإسلامى، عززت جسور الحوار والتلاقى بين الشرق والغرب، خاصة أنها تتكامل مع جهود أخيه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وجولاته وتحركاته فى الغرب، وهو ما توج بزيارة مشتركة بين الرمزين الدينيين إلى دولة الإمارات وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية فى فبراير 2019.

‎وأكد بيان مجلس حكماء المسلمين، أن الزيارة البابوية إلى العراق والجهود التى يبذلها قداسة البابا فرنسيس لتعزيز السلام تتسق مع رؤية المجلس وأهدافه فى نشر السلام والتعايش ومواجهة الكراهية والتطرف، وبناء علاقة إنسانية بين بشر قائمة على المحبة والاحترام المتبادل.