تحية تقدير للرئيس السيسى.. أهم تصريحات حنفى جبالى فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - ونرصد فى السطور التالية أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضى: "تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستجابته وانحيازه للشارع المصرى والمواطن البسيط بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين". نسير على نهج الرئيس لتحقيق صالح المواطنين.. فالشعب ينتظر أن نقف بجواره، ونتعهد بمساندة المواطن طوال الفصل التشريعى". السلطة التشريعية تحترم السلطة القضائية، وانطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لمجلس النواب التعرض لموضوع مطروح أمام القضاء. مجلس النواب يؤكد احترامه الكامل لأهالينا فى جميع ربوع مصر.. المواطن المصرى يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعونى العظيم الذى ننفرد به وسط العالم. حريصون على هيبة وتقاليد المؤسسة التشريعية العريقة.. وعلينا الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الجلسات، وتحرى الدقة فى مناقشة التعديلات التشريعية. النقاش تحت القبة يثرى الحوار، ونعمل بروح الفريق الواحد، وعلينا استثمار خبراتنا الوظيفية والعلمية لصالح رفعة وتقدم وطننا الغالى.

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