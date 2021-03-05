بعد الفشل في الحشد.. تأجيل انتخابات الصحفيين لـ 19 مارس.. فيديو

أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي خالد ميري، تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بعد تسجيل 157 عضوا فقط من المقيدين بجداول النقابة بكشوف حضور الجمعية، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.
وفشلت الصحفيين في الحشد للجمعية العمومية والتي يحتاج النصاب القانوني لها لحضور أكثر من 4 آلاف عضو يمثلون 50%+1.
ومن المقرر أن تدعو اللجنة المشرفة الأعضاء مرة ثانية للجمعية العمومية يوم 19 مارس حيث يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1
وبدأت نقابة الصحفيين، سباق انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، اليوم الجمعة 5 مارس.
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